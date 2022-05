Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de controladores de tránsito aéreo en México ingresó al Centro de Capacitación y labora desde 2019 en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) a pesar de haber reprobado exámenes de admisión.

En una auditoría realizada en 2021 al proceso de selección de aspirantes, el Órgano Interno de Control (OIC) en Seneam de una muestra de 106 expedientes confirmó irregularidades en 26 por ciento. Fueron 28 aspirantes con irregularidades de los cuales 14 permanecen actualmente en sus puestos.

En todos los casos los evaluadores los reportaron como reprobados, pero aparecieron en las listas como aprobados.

La auditoría marca distintos requisitos incumplidos que van desde pruebas psicofísicas, dominio de inglés, edad límite, entre otros.

«En las listas de resultados publicadas para la evaluación de inglés seis aspirantes fueron acreditados sin haberlo estado, según consta en las listas de los evaluadores», indicó el OIC.

También hubo aspirantes que no cumplían con el máximo de edad establecido, en particular ocho que superaron entre uno y ocho años el umbral de 30 años sin que hubiera explicación alguna para admitirlos.

«El Centro de Capacitación de Seneam (Cecase) no proporcionó a este órgano fiscalizador la documentación soporte donde se cuente con las autorizaciones por parte de los superiores jerárquicos para que los aspirantes fueren inscritos; incumpliendo con lo estipulado en las fracciones I y IV del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas», refirió la auditoría.

También, hubo aspirantes que no acreditaron haber presentado el examen psicofísico y otros cuya evaluación psicotécnica primero los reportaba como no aptos y posteriormente como aptos.

«De la muestra de 106 expedientes, cinco aspirantes se encuentran inscritos sin contar con el documento que avale que acreditaron el examen psicofísico correspondiente, el cual forma parte integral de los requisitos establecidos para continuar con el trámite de inscripción», señaló el OIC.

El Seneam cuenta con un Centro de Capacitación que otorga cursos de dos años para convertirse en controladores aéreos y en 2021 participaron 479 aspirantes.

Conforme la Plataforma Nacional de Transparencia, los sueldos de los controladores aéreos van de 38 mil 315 pesos mensuales brutos a 92 mil 854 pesos mensuales brutos, según la especialidad y nivel de responsabilidad.

El pasado 5 de mayo, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus siglas en inglés) emitió un boletín de seguridad en el que, entre otras cosas, se quejó de la capacitación de los controladores mexicanos tras la reconfiguración del espacio aéreo del valle de México.

México perdió la Categoría 1 en seguridad aérea hace un año entre otras razones por la falta de capacitación del personal que vigila el tráfico de vuelos.

