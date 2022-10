Ingresa IMSS por cuotas 6 mil mdp

Cecilia de Santos Velasco El Heraldo

El titular del IMSS en Aguascalientes, Óscar Arturo Martínez Rodríguez, informó que por la vía de las cuotas obrero-patronales se ingresan este año más de 6 mil millones de pesos, gracias a las aportaciones de 16 mil patrones que tienen actualmente asegurados a 310 mil trabajadores permanentes; con un salario base de cotización de 420 pesos, aparte hay 1,753 empleados que perciben un salario mínimo.

Detalló que el presupuesto 2022 del IMSS asciende a 6 mil 500 millones de pesos que se distribuyen para atender a 950 mil derechohabientes del estado, donde 845 mil 632 se encuentran adscritos a un consultorio de las 12 unidades de medicina familiar y la cifra restante no se ha acercado a esta institución.

En este momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende al 75% de la población del estado y es importante avanzar en la concientización de prevenir las enfermedades y de esta manera se reducirán los costos de atención de los diversos padecimientos.

De igual modo, aseveró que las universidades deben entrar a un proceso de enseñanza y aprendizaje hacia sus estudiantes para que la medicina no se centre en lo curativo, es vital acceder a médicos preventivos, ya que la principal carga financiera de todos los sistemas de salud son las complicaciones por diabetes, hipertensión y obesidad.

Es crucial educar al niño y al diabético para que no haya personas diabéticas, hipertensas y obesas. Es necesario propiciar un cambio de mentalidad y por ello se trabaja con las empresas de Aguascalientes para trabajar en la medicina preventiva en el centro laboral y las familias.

Este planteamiento requiere del trabajo unido con todas las instancias, motivo por el cual solicitará una reunión con la gobernadora del Estado para sumar voluntades, porque el IMSS es responsable del 75% de los ciudadanos de Aguascalientes, sostuvo finalmente Óscar Arturo Martínez Rodríguez.