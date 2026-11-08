El programa estatal de enseñanza del inglés en Aguascalientes alcanzó una cobertura del 96 por ciento en las escuelas primarias públicas, mientras que en secundaria llega al 100 por ciento, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso. Detalló que, al inicio de la actual administración, la cobertura en primaria era inferior al 50 por ciento, mientras que actualmente el programa opera en más de 550 planteles públicos.

El funcionario explicó que la Coordinación de Idiomas del IEA se encarga de capacitar a los docentes y verificar que cuenten con los perfiles necesarios para impartir clases de inglés. La estrategia contempla dar continuidad al aprendizaje del idioma desde los primeros años de educación básica, de manera que los estudiantes puedan desarrollar progresivamente sus habilidades y llegar a los niveles medio superior y superior con conocimientos más sólidos.

Gutiérrez Reynoso señaló que la ampliación del programa también responde a las necesidades laborales de Aguascalientes ante la llegada de nuevas inversiones y empresas, en las que el dominio de un segundo idioma forma parte de los requisitos para acceder a distintas oportunidades profesionales. Por ello, la estrategia educativa busca fortalecer la formación lingüística desde las aulas y mantener su continuidad a lo largo de la trayectoria escolar.