La escudería Bonaterra Motorsport de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, obtuvo el cuarto lugar nacional en su primera participación en Fórmula SAE México, competencia universitaria de ingeniería en la que participaron 11 equipos del país. Además, consiguió el tercer puesto en una evaluación de proyectos empresariales y fue uno de los dos equipos que aprobaron la inspección técnica de sus vehículos.

La competencia consiste en diseñar, construir y poner a prueba un automóvil tipo fórmula, bajo criterios de ingeniería, seguridad, costos y desempeño. El equipo de la UP está integrado por alrededor de 50 estudiantes de distintas disciplinas, quienes participan en procesos de manufactura, administración y gestión de proyectos.

En la prueba Business Case, Cecilia Dávalos e Isabella Rosales obtuvieron el tercer lugar con una propuesta para fortalecer la colaboración entre las empresas patrocinadoras del proyecto, tomando como referencia a la firma aguascalentense Digitalización y Soluciones de Ingeniería (DSI).

Las estudiantes plantearon un modelo de vinculación empresarial que trasciende la publicidad de las marcas y busca generar oportunidades de cooperación entre los patrocinadores.

Otro de los resultados fue la aprobación de la inspección técnica realizada por 30 ingenieros de Ford Motor Company, quienes revisaron componentes, ensambles y condiciones de seguridad de los automóviles participantes. Solamente dos de las 11 escuderías superaron esta evaluación.

Para conseguirlo, los universitarios corrigieron fallas y mejoraron distintos componentes del vehículo a partir de la experiencia adquirida en competencias anteriores.

Bonaterra Motorsport continuará su preparación para Fórmula SAE Estados Unidos, programada para mayo de 2027 en Brooklyn, Michigan, donde cumplirá su quinto año de participación internacional.