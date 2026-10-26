La Universidad Panamericana campus Aguascalientes, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), desarrolló OSUKÃ, un proyecto de investigación aplicada que busca mejorar la movilidad y autonomía de personas que utilizan sillas de bipedestación.

La iniciativa surgió de las necesidades del padre Óscar Rodríguez, quien sufrió dos eventos cerebrovasculares que afectaron la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Tras rehabilitarse, recuperó la capacidad de mantenerse de pie con apoyo, pero necesitaba una silla que le permitiera desplazarse y realizar movimientos durante la celebración de misa.

Gabriela Durán, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería, explicó que el equipo identificó la necesidad de facilitar el acceso al altar y la inclinación del usuario. El trabajo reunió a estudiantes y profesores de varias áreas para desarrollar y probar soluciones mecánicas, electrónicas y ergonómicas.

Ángel Jiménez, profesor de la Facultad de Ingeniería, destacó la participación de alumnos de Mecatrónica y Bioelectrónica. Hiroki Sasamoto Cruz subrayó la experiencia adquirida al diseñar, probar y ajustar propuestas. El estudiante Sebastián Ponce trabajó en una alternativa de rueda y neumático para superar escalones.

La colaboración internacional incluyó a Emma Martínez, estudiante del MIT en estancia de verano en el campus, mientras que Sara Alba se integró a las tareas de diseño.

El padre Óscar señaló que la silla ahora le permite subir un par de escalones, acercarse al altar e inclinarse gracias a un respaldo abatible. También se incorporó una mesa de trabajo adaptable.

Aunque OSUKÃ respondió inicialmente a un caso particular, sus responsables buscan que los avances puedan aprovecharse también en otros dispositivos de apoyo a la movilidad.