El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Eduardo Llamas Esparza, aseveró que los apagones programados por el Centro Nacional de Control de Energía del Gobierno Federal, tal y como ocurrió ayer en Aguascalientes, junto con otros estados, es una evidencia irrefutable de la urgencia de la construcción de infraestructura para almacenaje de gas natural.

El sistema eléctrico nacional se encuentra en crisis y persistirá mientras no avance en estrategias para generar el fluido eléctrico de acuerdo a la carga de consumo; México debe contar con centros de almacenaje para cuando menos 4 o 5 días, en este momento es nulo, va al día, por ello seguirán los cortes a lo ancho y largo del país.

Es evidente el problema eléctrico a nivel nacional a causa en primer lugar por el congelamiento de los tubos en Texas, Estados Unidos y que dejó de suministrar gas natural para las plantas generadoras mexicanas. A nuestro país le hace falta infraestructura eléctrica tanto en líneas de trasmisión como en generación.

En estos tiempos en que el presidente López Obrador propone la nueva ley en este ámbito, queda claro que no se pueden romper por ningún motivo los compromisos contraídos con el T-MEC, porque si Estados Unidos cierra la llave del gas natural, continuarán presentándose los problemas de este momento y seguirá en crisis el sistema eléctrico nacional.

Comentó que la generación eléctrica limpia es intermitente proveniente de la eólica y fotovoltaicas. Los demás generadores funcionan a poca capacidad y por esa razón se echan a trabajar las plantas de carbón y combustóleo, sin embargo, la generación es apenas del 30%, y esto responde a que no tuvieron el mantenimiento correspondiente por sexenios federales anteriores.

Sin embargo consideró que debe trabajarse hacia el futuro en la generación de energías alternas y limpias. “Es una vergüenza que México no esté preparado con el almacenaje de gas natural, no podemos seguir al día, porque se cierra la válvula al otro lado de la frontera y se acaba la producción de energía eléctrica”.

Indicó que la CENACE aplicará los apagones sin observar a quién detiene, sea industrial, comercial, servicios o doméstico, ya que el objetivo es buscar a quién se le afecta menos con respecto a todo el espectro nacional.