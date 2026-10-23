La antigüedad de la ciudad de Aguascalientes genera afectaciones en la infraestructura hidrosanitaria, debido a que la mayoría de las redes de agua potable y alcantarillado han cumplido su vida útil, reconoció César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad.

El dirigente señaló que es necesario renovar estas instalaciones, tanto en la capital como en la zona conurbada, donde las redes también presentan problemas de envejecimiento. Advirtió que, de no atenderse, esta situación podría convertirse en un problema grave para los municipios que comparten la mancha urbana.

En este contexto, enfatizó que las obras que actualmente se realizan en distintos puntos de la ciudad tienen como finalidad sustituir tuberías y mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del agua que se extrae y se incorpora a la red.

Refirió que, de acuerdo con lo reconocido por el director del Instituto del Agua del Estado, Noel Mata Atilano, cerca del 49% del agua se pierde por fugas debido al deterioro de la infraestructura hidráulica.

El presidente de la CMIC consideró que estas intervenciones son necesarias para atender el deterioro acumulado de la infraestructura. Aseguró que las empresas locales cuentan con experiencia para ejecutar estos trabajos y están dispuestas a colaborar con las autoridades y los organismos operadores en la renovación de las redes hidráulicas y sanitarias.

El dirigente añadió que, además de sustituir la infraestructura deteriorada, es necesario generar conciencia sobre la reutilización del agua, así como explorar alternativas para aprovechar el agua de lluvia, pues una parte importante se evapora sin ser utilizada.

Jaime Valdivia advirtió que Aguascalientes debe atender el problema desde ahora para evitar que el envejecimiento de las redes y las dificultades relacionadas con el suministro de agua se agraven en los próximos años.