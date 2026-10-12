La construcción de nuevas universidades y la ejecución de más de 600 acciones de rehabilitación y consolidación de planteles forman parte de la agenda de infraestructura educativa para los próximos meses, informó el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA), J. Jesús Lara Ramírez.

Entre los proyectos de educación superior se encuentran la construcción de una nueva universidad en Cosío, como extensión de la Universidad Tecnológica del Norte, y el desarrollo de la Universidad Intercultural. Ambas iniciativas forman parte de los planes para ampliar la infraestructura destinada a la formación profesional en la entidad.

La rehabilitación de escuelas constituye otro de los componentes de la agenda del instituto, debido a que las necesidades de infraestructura no se limitan a la construcción de nuevos edificios, sino que también incluyen la conservación y adecuación de los espacios existentes. La distribución de estas acciones permitirá atender distintos planteles de acuerdo con las necesidades identificadas y la programación de las obras.