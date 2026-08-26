El Juzgado de Justicia Cívica del Municipio de Aguascalientes ha atendido a mil 170 adolescentes hasta agosto, de los cuales seis han concluido formalmente su proceso. Además, las riñas y los disturbios en la vía pública mantienen una tendencia a la baja, informó el director de Justicia Cívica, Moisés de Luna Martínez. Del total de menores infractores, el 95% son hombres y el 5% son mujeres, mientras que entre el 5% y el 7% registra reincidencia.

Para atender a los adolescentes que reinciden en conductas infractoras, el Municipio implementó de manera obligatoria la Escuela para Padres en los fraccionamientos Solidaridad y San Pablo. El programa consta de siete módulos impartidos cada 15 días, tiene una duración aproximada de tres meses y medio y aborda temas relacionados con pedagogía y salud mental. En esta primera etapa participan 100 padres y tutores, de los cuales el 10% son familiares de menores infractores y el 90% forma parte del programa Reintegra, dirigido a jóvenes con problemas de adicciones.

La estrategia también busca fortalecer la participación de las familias en los procesos de atención. Actualmente, cerca del 99% de los tutores acude al juzgado cuando sus hijos son retenidos, a diferencia de casos registrados anteriormente, cuando los adolescentes permanecían en el C4 sin que algún familiar acudiera por ellos. Sin embargo, la asistencia a las sesiones se concentra en las mujeres, pues únicamente se registraron tres hombres durante esta primera etapa.