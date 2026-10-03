Staff Heraldo

Antes de que los accesos del Centro de Convenciones se abrieran, las inmediaciones de la Isla San Marcos ya eran un hervidero donde la política de etiqueta y la fiesta popular se batían a duelo en el mismo embotellamiento.

Sobre el bulevar, el avance era a cuentagotas: mientras decenas de «combis» y autobuses desembarcaban contingentes de los municipios -entre entregas exprés de cachuchas y playeras-, una interminable fila de camionetas de lujo peleaba metro a metro el acceso VIP. Entre el aroma a café, donas y burritos de los comerciantes madrugadores, numerosas mujeres ejecutaban verdaderos malabares en tacones para cruzar los estacionamientos entre el lodo fresco que dejó la lluvia nocturna.

La antesala del evento olía a chaskas, duros preparados y aguas frescas repartidas gratuitamente para dar la bienvenida a los asistentes. En los accesos, la disciplina institucional se impuso de inmediato, con el pase de lista a las estructuras que atestaron el recinto. Mientras tanto, servidores públicos sostenían carteles para orientar a sus respectivos sectores. Así fue como la gente del campo, impecable siempre en su puntualidad, encontró rápida guía en el cartelón de ‘Invitados SEDRAE’. El ambiente fue tornándose bullicioso con el arribo de grupos de preparatorianos, hasta que el centro del salón estalló de color: una marea de mujeres con playera y cachucha rosa encendido que se adueñó del recinto con su entusiasmo.

En una esquina, la pasarela de honor lucía como una ‘gala’ con un paseíllo azul por el que desfilaban gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y ex funcionarios. A los costados, la prensa apretaba el paso entre cámaras y micrófonos; ante el asedio, las figuras más curtidas sonreían con soltura a los reflectores, mientras otros invitados buscaban con la mirada alguna lente que inmortalizara su asistencia.

El ambiente alcanzó su punto de ebullición a las 10:19 en punto. Tras el cierre de un ballet folclórico contemporáneo que encendió el escenario, Tere Jiménez irrumpió ante el pleno envuelta en un vestido largo de un blanco impecable con detalles de deshilado. Con emoción, la gobernadora abrió su mensaje desde el afecto personal, agradeciendo primero a su esposo Luis Alberto y a su hermana Aurora. Después, tejió los puentes institucionales al saludar a Columba Jazmín López Gutiérrez —secretaria de Agricultura federal y representante de la presidenta Claudia Sheinbaum— y abrazó con particulares palabras de amistad a los gobernadores Libia García de Guanajuato y Mauricio Kuri de Querétaro, sin dejar de mencionar a Esteban Villegas de Durango y David Monreal de Zacatecas.

El saludo se extendió a la dirigencia del PAN con Jorge Romero, a referentes nacionales como Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez, y a los senadores Toño Martín del Campo, Chuya Díaz y Ricardo Anaya. Tras un largo recorrido de miradas y aplausos, le tocó el turno al alcalde capitalino, Leo Montañez, quien tuvo que cruzar el recinto a paso veloz apenas unos minutos antes para alcanzar su lugar.

Tras las cortesías, el discurso desplegó un abanico de cifras y compromisos estructurados bajo la consigna de un “gobierno cercano y de resultados”. La gobernadora trazó los avances de cuatro años presumiendo indicadores clave: la disminución de la incidencia delictiva bajo el esquema del Blindaje Aguascalientes, el salto en la captación de inversión extranjera y la cobertura casi total del idioma inglés en educación básica. Entre menciones a la infraestructura hidráulica, la modernización de los bulevares, las mil 200 obras en municipios y la tecnificación del campo, la mandataria resaltó la idea de un estado dinámico que no improvisa ni arriesga su rumbo, acentuando al mismo tiempo una postura de coordinación con el Gobierno federal pero con la firme advertencia de defender siempre las convicciones locales.

Mientras tanto, en el palco reservado para los medios, el intercambio de impresiones entre colegas se daba entre el tintineo de copas de mimosas y charolas de bocadillos.

Frente a una nave abarrotada que escuchaba atenta, Tere Jiménez encaminó el remate de su informe apelando a la unidad colectiva y al orgullo de pertenencia. Mirando de frente a los miles de asistentes que saturaron el recinto y las pantallas exteriores -calculados por Protección Civil en 10 mil almas adentro y 5 mil afuera-, selló la jornada con tono firme y emotivo: “Esta tierra necesita de todos; no vamos a poner en riesgo su futuro, vienen más oportunidades, más obras y más inversiones”, enfatizó, asegurando ante el aplauso del pleno que «los mejores tiempos de Aguascalientes están por venir», no sin antes refrendar su promesa de seguir dando lo mejor de sí, «con fuerza y corazón», por el futuro de la entidad.