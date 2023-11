Hace una semana se realizó el segundo informe del Ayuntamiento de Aguascalientes, es tiempo suficiente para que, además de tener un balance de cómo está el estado que guarda su situación, ya sea tiempo de ver las prioridades, línea política y diferenciadores de Leonardo Montañéz como principal responsable de la administración municipal en la capital.

Para iniciar, creo importante decir que como persona y funcionario, el presidente municipal Leo Montañéz ha dado muestras de ser trabajador, operativo, cercano y sensible, poco mediático, y hasta pareciera que no está obcecado con buscar la reelección o candidaturas, eso hace que se vea enfocado en su día a día. Sin duda hay que reconocerlo, pero que no se ve reflejado en muchos de los funcionarios de su gabinete, donde pareciera que las redes sociales son su regulador, buscan hacer maromas y compartir lo más mínimo para ganar vistas, likes o comentarios; además de que los reflectores, medios (chicos, medianos y grandes) y micrófonos, alteran su actuación como servidores públicos, en «pos» de una candidatura (la que sea) o subir en el escalafón público en el que están.

Dejando ya pasar las loas, brindis, luces y aplausos de los eventos de informe, es sano y enriquecedor realizar un análisis de estos dos años, y creo importante que para opinar sobre el trabajo de una autoridad municipal hay que tener de guía el artículo 115 constitucional, donde se establecen las funciones de los ayuntamientos, el desarrollo económico, cultura, salud, educación, etc., podrían ser lentejuelas lucidoras (que se agradecen siempre y cuando no quiten presupuesto y atención a la esencia principal) pero al final de cuentas el ayuntamiento tiene que atender el marco legal del citado artículo constitucional en su fracción III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b).- Alumbrado público. c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. d).- Mercados y centrales de abasto. e).- Panteones. f).- Rastro. g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento. h).- Seguridad pública y tránsito.

En las siguientes entregas abordaré los que considero tienen áreas de oportunidad para esta administración municipal de la capital, hoy comenzamos con el inciso a).

La función y responsabilidad del ayuntamiento no sólo es con la distribución y cobro del Agua potable, sino también con drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Pues pareciera que lo primero por estar ya remunicipalizado su servicio, ya estaría en vías de solución y como lo ha reconocido el alcalde, «es el principal reto de la gestión» pero el reto no es crear un organismo operador, ni poner mega tanques de almacenamiento, ni cobrar menos o dar descuentos más grandes; el reto es, de donde obtener agua los próximos años, y una agua de calidad, ese es lo principal. De nada servirá tener tinacotes, ni descuentotes, sin el líquido esencial para la sobrevivencia humana, y que ese distópico futuro no está muy lejos.

Además, la constante atención a las alcantarillas, distribuidores pluviales y las alcantarillas, que con las constantes planchas de cemento que la ciudad agrega por autorizar nuevos fraccionamientos, sustituyendo las recargas y filtraciones naturales del líquido, cuando llueve desborda y provoca caóticas inundaciones.

Por otro lado, otro gran reto es el tratamiento y disposición de las aguas residuales, el municipio debe de entrar con una política pública de activaciones de las doce plantas tratadoras de agua con las que cuenta el ayuntamiento, pero además debería pensarse en un programa para que el primer tratamiento del agua sea desde el hogar, lo que implicaría equipar, capacitar y culturalizar a los hogares hidrocálidos.

Coincido que el tema del agua es el principal reto de la gestión del ayuntamiento, pero que sea de una atención integral donde se involucren todos de forma abierta y transparente.