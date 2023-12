Esta es la cuarta entrega sobre la serie de artículos donde se analizan los pendientes o áreas de oportunidad de la actual administración municipal, y continuando con lo establecido en el Artículo 115 constitucional, es importante revisar el inciso h) referente a la Seguridad Pública y tránsito. Por la relevancia de este inciso, se hará en dos entregas, por lo que primero desarrollaremos lo referente al tránsito, ya que Aguascalientes dejó de ser una sociedad con cultura vial; hoy la nueva realidad de vías rápidas, las miles de motos de deliveries, puentes y pasos a desnivel, han rebasado el marco jurídico y a la corporación de tránsito. Hoy en la ciudad sigue aumentando el padrón de vehículos, pasando de 180 mil unidades en el año 2000 a más de 430 mil en 2010, 680 mil en 2020 y hoy ya rondamos el medio millón, por lo que el promedio de carros por vivienda es de 2.5, lo que mantiene a la entidad como el estado líder en autos per cápita en el país. La ciudad capital cuenta con aproximadamente 28 millones de metros cuadrados de vialidades, dentro de las cuales pasamos de 30 puentes y/o pasos a desnivel en 2010, a 60 en este 2023. Ante una ciudad que crece y como eje de ese crecimiento es el auto, las familias que no alcanzan para un auto, optan por una motocicleta, un transporte infinitamente menos seguro, y esa inseguridad crece entre más económico es el modelo. Esto trajo un nuevo elemento de la movilidad, la disputa constante del más fuerte en las arterias principales: camiones versus autos, autos versus motos, motos versus ciclistas y así en tierra de nadie, los accidentes, lesionados y muertos por percances viales se incrementan estrepitosamente. Los noticieros, periódicos y grupos de difusión muestran el aumento en el número de accidentes viales, en la mañana por el ajetreo de llegar a tiempo a la escuela o trabajo; por las tardes una invasión de motocicletas transitan por medio y entre carriles, maniobrando en zigzag para ganar unos cuantos metros y minutos, la mayoría de dichas motocicletas son conducidas por repartidores, que además no tienen contratado algún seguro contra accidentes; y por las noches donde la velocidad es mezclada con sustancias como el alcohol y hasta influjos de algunas drogas, las avenidas y pasos a desnivel se toman como pistas de carrera desencadenando accidentes fatales. Por otro lado, en determinadas horas, en empresas, bodegas, mercados e instituciones educativas son zonas de caos, pues se estacionan en doble y hasta triple fila; además de que los estacionamientos en los centros comerciales son tierra de nadie, donde “el gandaya” ocupa sin ninguna consecuencia los cajones de estacionamiento para discapacitados. No sé si sea mi percepción, pero pareciera que el número de elementos y unidades de tránsito ha disminuido, ya no se ven como antes, patrullando las vialidades a determinadas horas, haciendo labores de prevención y vigilando que se cumplan las leyes y reglamentos de tránsito. Es momento de que el Ayuntamiento capital impulse una gran adecuación legal y que, junto con el Congreso del Estado, se fortalezca y adapte a los nuevos tiempos y realidades las leyes de tránsito y vialidad, además de que se fortalezca en todos sentidos el área de tránsito, para que con una estrategia de cultura vial Aguascalientes capital pueda ser lo que algún día fue “orgullo nacional” en cuestión de cultura vial.