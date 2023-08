Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras señalar que los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco fueron «posiblemente» asesinados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar información del caso… hasta el próximo martes.

En conferencia mañanera, el Mandatario fue nuevamente cuestionado sobre el avances en la indagatoria del caso, pero, por segundo día consecutivo, se negó a dar detalles con el argumento de no entorpecer las investigaciones.

-¿Qué reporte tiene sobre los jóvenes desaparecidos en Jalisco? En la zona de Los Altos se reporta que hay más de mil 600 desaparecidos ¿Se reforzará la seguridad en este (lugar)?, se le cuestionó.

«Se está trabajando en eso en coordinación con el Gobierno de Jalisco y ya les dije ayer (jueves) que cuando se tuviese más información para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, se va a informar», respondió.

«Y, como el martes, vienen todos los integrantes del Gabinete de seguridad, ya se van a tener más elementos. Estamos trabajando todos los días, todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad en el País».

El Mandatario también escaló ayer su reclamo en contra de los medios, tras reiterar que no se burló del caso.

«Hace dos días fueron capaces de inventar que (…) me burlé, pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños los que están dando la consigna, los dueños de estaciones de radio, de televisión, de los periódicos, no es Ciro, no es López Dóriga, es arriba, nada más para que sepan que acuso recibo», soltó.

«Ya es el colmo del cretinismo inventar lo que no sucede. No voy a dar ni un paso atrás, menos ahora que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo, si no me eché para atrás cuando luchaba a la intemperie a campo abierto y me faltaba muchísimo, pues ahora cómo me van a someter, no, no, no acepto el desafío».