Con un llamado a reconocer la gran responsabilidad social que conlleva informar a la población y a mantener un diálogo constante en todos los ámbitos de la vida, el canónigo Raúl Romo Chávez encabezó en la Catedral Basílica la misa de acción de gracias por el 72 aniversario de la fundación del periódico El Heraldo de Aguascalientes.

Ante directivos, personal y colaboradores del diario, el presbítero destacó que los comunicadores desempeñan un trabajo fundamental en la sociedad mediante la investigación y la correcta transmisión de la información. Subrayó que, a lo largo de más de siete décadas, esta empresa editorial ha constituido una fuente de sustento para múltiples familias y un medio continuo de información para la ciudadanía local.

En su homilía, Romo Chávez enfatizó que el diálogo es una necesidad existencial en las relaciones humanas —entre esposos, padres e hijos, maestros y alumnos, superiores y empleados—, advirtiendo que su ausencia deriva en prejuicios, malos entendidos e interpretaciones equivocadas de la conducta ajena.

Asimismo, equiparó esta interacción interpersonal con la oración diaria, señalando que la comunicación con Dios no debe ser ocasional, sino constante e insistente.

Durante la celebración litúrgica, el clérigo evocó el legado de los fundadores del periódico, así como el esfuerzo de las generaciones de trabajadores que han formado parte de la institución. Recordó que toda vocación exige un espíritu de servicio y citó el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta para ilustrar que la trascendencia y la grandeza se alcanzan mediante el trabajo enfocado en el bien de los demás.

Finalmente, el canónigo instó a los integrantes de El Heraldo de Aguascalientes a concebir su labor diaria como una aportación orientada al servicio de la comunidad, desempeñando sus tareas con responsabilidad, perseverancia y apego a la verdad.