Aguascalientes obtendría hasta 11 mil millones de pesos adicionales al año si formalizara empresas y trabajadores que actualmente operan fuera del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, una cantidad que contrasta con los aproximadamente 500 millones de pesos que se recaudarían mediante el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), planteó María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas.

Ante la propuesta del Paquete Económico Estatal 2027, cuyo presupuesto asciende a casi 44 mil mdp, la economista cuestionó la estrategia recaudatoria del Gobierno estatal y advirtió que aumentar los impuestos a quienes ya contribuyen generaría mayores dificultades para las empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas. Sostuvo que aproximadamente el 46% de las unidades económicas y de la población ocupada en Aguascalientes se encuentra en condiciones de informalidad. Consideró que incorporar a este sector a la economía formal representa una oportunidad de recaudación que no está siendo suficientemente aprovechada.

Consideró que el Gobierno estatal debería reconsiderar el incremento tributario y concentrar esfuerzos en ampliar el padrón de contribuyentes, ya que no se trata de oponerse al pago de impuestos o a sus ajustes, sino de establecer condiciones equitativas para que todos participen en el sostenimiento de las finanzas públicas.

Así, planteó tasas diferenciadas del ISN de acuerdo con el tamaño de las empresas. Sugirió que las microempresas pudieran pagar una tasa de 1.5%, frente al 2.5% vigente, para facilitar su formalización y evitar que las obligaciones fiscales sean obstáculo para su desarrollo.