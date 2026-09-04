Durante el primer trimestre de 2026, la economía informal en el estado creció, destacando avances en la generación de valor como en los puestos de trabajo remunerados y las percepciones económicas de trabajadores de este sector.

De acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal en Aguascalientes experimentó una variación porcentual anual del 2.8%.

Este comportamiento estuvo impulsado por un crecimiento del 3.3% en el sector informal -que abarca a las unidades económicas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares-, mientras que las otras modalidades de la informalidad -trabajadores sin seguridad social dentro de unidades formales- crecieron un 2.3% anual. La contribución del estado a la variación anual nacional fue de 0.03 puntos porcentuales en el indicador global.

En la ocupación laboral, los puestos de trabajo remunerados en la economía informal de la entidad anotaron un alza anual del 2.5% en el mismo periodo. No obstante, al analizar sus componentes se observa un comportamiento contrastante: mientras que el sector informal tuvo un retroceso del 1.7% en sus puestos laborales, las otras modalidades de la informalidad compensaron dicha caída con un notable incremento del 4.7%.

Y las remuneraciones a precios corrientes mostraron la variación más significativa para la Entidad. El ingreso de los trabajadores informales aumentó 6.5% anual. En el desglose por modalidades, el sector informal avanzó 6.0%, en tanto que las otras modalidades de la informalidad incrementaron 6.7%.

A nivel nacional, la economía informal reportó un incremento anual de 2.0% en su Valor Agregado Bruto, una modesta alza de 0.4% en puestos de trabajo remunerados y un aumento de 5.3% en sus remuneraciones totales.