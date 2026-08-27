Con un boquete fiscal estimado en hasta 3 mil millones de pesos anuales por la evasión del IVA y el ISR, la informalidad comercial representa un duro golpe para la economía de Aguascalientes y un freno estructural a la competitividad del sector terciario en 2026.

La presidenta de la Canaco Servytur local, Maricela Acosta Herrera, advirtió que la problemática alcanzó un punto crítico durante el primer semestre del año. Con base en cifras del INEGI, obtenidas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y los Censos Económicos, así como de la Secretaría de Economía, se calcula que más de 300 mil personas laboran en el comercio informal y cerca de 120 mil negocios familiares operan sin registro fiscal ni acceso al crédito formal.

A pesar de que los servicios y el comercio concentran el 65% del empleo estatal, con más de 452 mil trabajadores, entre el 42% y el 45% de la actividad del sector se desarrolla al margen de la ley. “La informalidad sostiene el consumo en las periferias, pero compromete la productividad y la recaudación; es urgente transformar esta resiliencia en competitividad sostenible”, enfatizó.

El deterioro laboral también se refleja en las estadísticas oficiales: el INEGI reporta que el 33.8% de la población ocupada enfrenta condiciones críticas de trabajo, como bajos ingresos y jornadas prolongadas, mientras que 25 mil personas se encuentran en condición de subocupación.