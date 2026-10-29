Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Requisitos orientados, sobrecostos y anomalías envuelven el contrato más cuantioso que concretó Guadalupe Taddei como presidenta del INE por mil 75 millones de pesos para la fabricación de la credencial de elector en 2025, servicio que ganó un consorcio encabezado por la empresa Cosmocolor y que operó el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

En el concurso de licitación para la credencial de elector, representantes de empresas alertaron que hubo un «proceso a modo».

Entre sus denuncias, que constan en documentos públicos, está el hecho de que se cambiaron las bases para garantizar que ganara el consorcio de Cosmocolor, Talleres Gráficos e Icards Solution.

Por ejemplo, se pidió a los concursantes acreditar experiencia con al menos 10 contratos de servicios, y Cosmocolor presentó como evidencia convenios que celebró con su propio socio Icards Solutions, lo que hizo sospechar de una simulación.

Además, se ordenó ampliar el radio de distancia para que los concursantes acreditaran tener una planta o una bodega de materiales; según estas versiones, de ese modo se garantizó que entrara Icards Solutions, que tiene una instalación en Querétaro.

Otro ajuste para orientar el contrato fue reducir el requisito de experiencia, de 2 millones de documentos emitidos, a sólo 200 mil.

Lo que fácilmente cumplía Cosmocolor, por la emisión de licencias, que es uno de los servicios que ofrece.

También se requirió que las empresas contaran con perfiles de expertos específicos, algunos de ellos con maestrías y certificaciones particulares, cuando esto no existía en otros procesos y no impactaba en el servicio.

Se exigió además que se contratara exclusivamente a la empresa HuBOX para la emisión del código QR, pero dicha empresa ya trabajaba con Cosmocolor.

Ahora se sabe que quien tiene que ver con ese código es el empresario Ramón Mondragón, quien apareció en un video celebrando con Hernández Casillas el triunfo de este fallo para la producción de credenciales de elector.

También se denunciaron sobrecostos en los QRs, pues en 2022 costaron 1.7 centavos de dólar y ahora se ofertaron por 12 centavos. Incluso, valuadores externos afirman que en el mercado ese QR está en 5 centavos de dólar.

Otra de las quejas es que las bases de la licitación se modificaron varias veces.

La razón, explica una fuente que estuvo cerca del proceso, es que, de esta manera, Hernández Casillas facilitaba el contrato a Fernando Marón, dueño de Cosmocolor.

La relación entre Taddei y Hernández Casillas ha sido documentada por REFORMA con videos e imágenes de reuniones organizadas por el proveedor, entre ellas el cumpleaños de Taddei.

REFORMA buscó ayer a Marón, de Cosmocolor, para que ofreciera su versión de las contrataciones, pero no se obtuvo respuesta.