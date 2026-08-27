La inflación médica en México se mantiene por encima de la inflación general y presiona el costo de los seguros de gastos médicos, por lo que las aseguradoras han reforzado sus estrategias de prevención, gestión médica, redes hospitalarias preferentes y uso de inteligencia artificial para contener la siniestralidad.

Durante el panel “Tendencias en seguros de BPE”, Grissel Ramírez, directora comercial de MetLife, señaló que, mientras la inflación general se ubica entre 3% y 4%, la médica alcanza entre 12% y 14%, debido al incremento en los costos de insumos, medicamentos y tecnología médica.

Explicó que las medidas de contención incluyen acuerdos con proveedores y hospitales, gestión médica, redes preferentes y precios competitivos. También destacó el uso de inteligencia artificial, el fortalecimiento de la figura del médico de primer contacto, el triaje y las segundas valoraciones para evitar gastos innecesarios.

Juan Carlos Martínez, subdirector comercial de Despachos Bajío de GNP, informó que la compañía implementó “Tu Guía Gastos Médicos”, un programa que brinda acompañamiento mediante consultas presenciales o por videollamada. En determinados casos, los asegurados pueden evitar el pago de deducibles o coaseguros, mientras que la empresa mejora el control de la atención y los costos.

Roger Bruguera, director de Estrategia Comercial de AXA, señaló que la inflación médica es cuatro veces superior a la general, lo que presiona los presupuestos de las empresas que ofrecen seguros como prestación laboral. Indicó que la compañía reforzó sus mecanismos de dictamen y prevención de fraudes, además de utilizar inteligencia artificial para detectar desviaciones y prácticas que requieran revisión.

Finalmente, las aseguradoras coincidieron en que la prevención, la orientación médica, la negociación con hospitales y profesionales de la salud, así como el combate a posibles abusos, serán fundamentales para contener el aumento de los costos y evitar que este se traslade directamente a las primas.