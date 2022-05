La inflación ha pegado severamente a la operatividad de las distintas hospederías en el Estado que ya no ven lo duro sino lo tupido al no poder incrementar tanto sus tarifas porque de lo contrario se quedarían fuera del mercado, así estableció el tesorero de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Roberto Ramírez Chávez.

Afirmó que aun y con la Feria de San Marcos y las buenas cifras que obtuvieron, el gran reto este año es poder darle batalla a la inflación porque los costos han subido muchísimo. “Puedo con la mano en la cintura afirmar que hay muchos hoteles que muy apenas alcanzamos el punto de equilibrio con esta Feria”.

Indicó que el diesel de las calderas, el gas y la luz han subido de una manera exorbitante, al igual que el agua y todo lo relativo con la fruta, verdura y demás perecederos que utilizan para sus restaurantes han subido entre un 35 a un 40% en lo que va del año, “entonces eso si nos pega directamente a la operación y yo pienso, por ejemplo, el año pasado, si no hubiera sido por el evento de los Charros los hoteles hubiéramos salido en números rojos”.

Afirmó que la inflación pega en ambos sentidos, tanto a la gente en general como al empresario que tiene que hacer recortes de personal o pedir a sus empleados que sean solidarios y por otro lado afecta al Estado. “La inflación pega parejo a todo mundo, el gran reto este año para los hoteles es ver si van a poder soportar el golpe fuerte de la inflación. El gobierno dice que es de casi el 8%, pero en realidad haciendo una combinación, es así real y palpable como de un 25 a un 30%”.

Al opinar sobre el Plan del Gobierno Federal para contener la inflación, Ramírez Chávez dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene buena intención al tratar de controlar este fenómeno que pega a los bolsillos de todos los estratos, sin embargo, al vivir en una economía globalizada, hay muchos productos o servicios que son importados, entonces la autoridad por muy buenas intenciones que tenga no tiene el poder o la influencia de meter mano ahí y ese es el problema.

