Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La red de proveedores de material electoral, ligada a los hermanos Hernández Casillas, inflaba en más de 600 por ciento los costos de productos entre los institutos electorales locales (OPLES).

Por ejemplo, en 2025, el organismo electoral del Edomex compró a la empresa Cajas Graf, una caja por 531 pesos; ese mismo año, el Instituto electoral de Quintana Roo adquirió la misma caja en 3 mil 850 pesos.

El titular del OPLE de Sonora, Nery Ruiz -cercano a Guadalupe Taddei, la ex presidenta del INE que dejó el cargo en medio de señalamientos por vínculos con el proveedor Alfredo Hernández Casillas-, compró en 2 mil 375 pesos la misma caja.

Arturo Espinosa, experto electoral, advirtió una manipulación de precios.

«El problema real es cómo operan los consejeros junto con las empresas para obtener beneficios, y parte de esa manipulación es establecer precios por encima del valor real», destacó.