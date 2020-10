Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos sectores que han sufrido afectaciones por la pandemia no van a poder recuperarse y las acciones de los gobiernos no evitarán las bancarrotas, pronosticó Agustín Carstens, ex gobernador del Banco de México.

“Tenemos que reconocer que el coronavirus va cambiar la cara de la economía, muchos sectores que sufren ahora no van a recuperarse sencillamente porque va haber otra forma distinta de viajar, de trabajar, de ir de compras y todo ello complicado aún más por la revolución digital”, dijo Carstens, hoy gerente general del Banco Internacional de Pagos (BIS).

“Hay mucha innovación en comercio electrónico que es cada vez más importante así que muchas tiendas sencillamente no van a sobrevivir, por tanto yo creo que podemos decir, podemos pensar que deberíamos de estar preparados, veremos mayores dificultades a futuro”, expuso durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca 2020.

Al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y va a durar aún más, por lo que las acciones gubernamentales no podrán prevenir el incremento de bancarrotas, añadió.

“Llegará un momento en el que la acción gubernamental sencillamente no pueda prevenir el incremento de bancarrotas.

“Creo que el cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación ineludible de recursos y la política va a tener que evolucionar, va a tener que ayudar a las personas para que se facilite esta reasignación de recursos”, sostuvo.

El sistema financiero ha sido resiliente ante la crisis, pero hay algunos problemas que se tienen que cuidar porque en momentos de estrés han surgido algunas debilidades.

La liquidez ha aumentado en las economías avanzadas y los bancos centrales han hecho que las condiciones financieras se acomoden a la situación para mantener una relativa estabilidad en los mercados, pero esto no quiere decir que no puedan surgir otro problemas en el futuro, advirtió.

“Según siga relentizándose la economía, siga la crisis, seguramente veremos más problemas de solvencia en el futuro y en cuanto a riesgo soberano”, apuntó.

Carstens consideró que la reacción de los bancos centrales para enfrentar la crisis por la pandemia ha sido rápida y eficiente, y la política monetaria esencial para evitar un enorme shock en el sector y una crisis financiera.

“Creo que los bancos centrales utilizaron los conocimientos acumulados en crisis anteriores para responder rápidamente y masivamente, hasta ahora la respuesta ha sido muy oportuna y efectiva.

“En el futuro, hay algunas cosas que tenemos que pensar cuidadosamente y es cómo podemos evitar este seudo tipo de problemas sobre todo aspectos macroprudenciales y regulación microprudencial en cuanto al debate clave entre la coordinación de política fiscal y monetaria”, sostuvo.