La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo observación 3 millones 805 mil 622 pesos del presupuesto federal destinado a la educación de jóvenes y adultos en Aguascalientes, luego de detectar pagos realizados por el INEPJA a personas voluntarias por actividades correspondientes a 2024, así como remuneraciones a un trabajador que no acreditó contar con el perfil académico requerido para desempeñar su puesto.

De acuerdo con el Informe Individual de Auditoría número 455, el organismo descentralizado concentró las mayores irregularidades de la revisión estatal, entre las que destacan el pago de sueldos a personal sin el perfil académico requerido y la entrega de recursos a voluntarios por actividades correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, sin la debida justificación.

Uno de los principales señalamientos contra el INEPJA derivó en un pliego de observaciones por un monto de 1 millón 79 mil 922.29 pesos. La ASF comprobó que dichos recursos fueron destinados al pago de la nómina del titular de la Dirección General del instituto durante el ejercicio fiscal 2025. Sin embargo, la persona que ocupaba el cargo no contaba con el título ni la cédula profesional legalmente requeridos para desempeñar las funciones de dicha plaza directiva y percibir las remuneraciones correspondientes.

Adicionalmente, otro pliego de observaciones documentó un presunto perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 2 millones 725 mil 700 pesos. El INEPJA utilizó recursos del FAETA 2025 para cubrir, en enero de ese año, pagos a personas voluntarias por actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2024, sin presentar la documentación que justificara legalmente el uso del presupuesto vigente para cubrir compromisos de ejercicios anteriores.

Aunado a ello, la revisión de una muestra de 100 expedientes de aspirantes a personas voluntarias beneficiarias reveló que 50 personas, quienes recibieron pagos por un total de 629 mil 700 pesos, no presentaron el formato obligatorio de registro para acreditar su participación en el ciclo anterior.

Ante los hallazgos que no pudieron ser solventados durante el proceso de auditoría, la Contraloría del Estado y el Órgano Interno de Control del INEPJA intervinieron de manera directa.