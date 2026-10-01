Con la exigencia de blindar la confianza ciudadana y sujetarse estrictamente a la normatividad electoral, quedó formalmente instalado el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes para la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en un arranque que se dio de manera simultánea en las 32 entidades del país.

Al rendir protesta como consejera presidenta, en su calidad de vocal ejecutiva de la Junta Local, Brenda Castrejón Hernández instó tanto a los integrantes del órgano colegiado como a los partidos políticos a regirse de manera irrestricta por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, paridad y objetividad.

Enfatizó que el reto prioritario es consolidar la credibilidad institucional y exhortó a las fuerzas políticas a encauzar cualquier inconformidad únicamente a través de los medios de impugnación legalmente establecidos, al señalar que la vía jurídica garantiza la solidez operativa del proceso.

La vocal ejecutiva encabezó la integración del cuerpo ciudadano, conformado con paridad de género por seis consejerías propietarias: Carmen Gabriela Gutiérrez Gutiérrez y Eduardo José Guerra Estebanéz, quienes fueron ratificados; Daniela Ivette Martínez Rosales y Aldo Adrián Martínez Hernández, con trayectoria previa en consejos distritales; así como Brenda Berenice Benítez Ramírez y Julio César Guzmán Echeverría.

A la mesa se sumaron las representaciones acreditadas del PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, Paz y Somos.

Como primera acción, el Consejo Local expedirá la convocatoria pública para la integración de los tres consejos distritales en el Estado. Asimismo, la Junta Local ajustará sus horarios de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas, bajo la premisa legal de que, durante el desarrollo del proceso electoral, todos los días y horas son hábiles.