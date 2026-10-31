Las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) no han alterado las actividades de las juntas locales y distritales, aseguró Brenda Hernández Castrejón, vocal ejecutiva del organismo en Aguascalientes.

La funcionaria explicó que las auditorías forman parte de los mecanismos habituales de fiscalización del Instituto, por lo que consideró necesario permitir que las indagatorias continúen y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Los señalamientos están relacionados con posibles irregularidades en compras y contratos durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, algunos presuntamente vinculados con personas cercanas a ella.

Hernández Castrejón reconoció que las investigaciones sobre quienes encabezan una institución pueden generar repercusiones internas y afectar su imagen pública. Sin embargo, sostuvo que la estructura técnica del INE garantiza la continuidad de sus funciones.

Destacó que el Servicio Profesional Electoral, junto con las 32 juntas locales y 300 distritales, mantiene sus actividades conforme a los calendarios establecidos, independientemente de los cambios en el Consejo General.

Respecto al presupuesto, indicó que todavía no reciben información sobre posibles modificaciones al anteproyecto que será revisado por las autoridades centrales del organismo.

Precisó que cualquier repercusión podría concentrarse en las contrataciones de material electoral realizadas desde oficinas centrales, mientras que los órganos desconcentrados cuentan con asignaciones presupuestales distintas.

Reiteró que, hasta ahora, las investigaciones no han provocado cambios en la operación electoral local.