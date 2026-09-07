Un total de 218 mil 750 credenciales para votar deberán renovarse en Aguascalientes de cara a los próximos comicios, reveló la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Brenda Castrejón Hernández, al poner en marcha la Campaña Anual Intensa de Actualización del Padrón Electoral.

El universo por actualizar abarca a 48 mil 24 ciudadanos cuya mica perderá vigencia el próximo 31 de diciembre de 2026, así como a 170 mil 726 electores que deben modificar sus datos debido a la reciente reestructuración cartográfica en la entidad.

Castrejón Hernández explicó que, como parte de los trabajos previos al proceso electoral, cuya jornada comicial se celebrará el 6 de junio, la institución incrementó de 686 a 767 el número de secciones electorales en el estado. Este ajuste responde al marcado crecimiento poblacional en zonas del sur de la capital, como Santa Mónica y Agostaderito.

Debido a esta fragmentación territorial, 80 secciones sufrieron modificaciones, por lo que el INE notificará de manera escalonada a las 170 mil 726 personas involucradas para que acudan a los módulos de atención ciudadana y actualicen su credencial con la nueva sección que les corresponde.

Para quienes no realicen el trámite a tiempo, se prevé una segunda notificación en mayo, con el fin de darles a conocer el domicilio preciso de la casilla en la que emitirán su sufragio.

En paralelo, el 1 de septiembre inició el periodo de inscripción anticipada dirigido a los jóvenes que cumplirán 18 años entre esa fecha y el día de la elección. Se estima la incorporación de entre 3 mil 500 y 4 mil nuevos votantes.

Al corte del 31 de agosto, Aguascalientes contabilizaba un Padrón Electoral de 1 millón 173 mil 199 ciudadanos y una Lista Nominal de 1 millón 152 mil 197 electores.