El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de organizar e implementar el conteo rápido de la elección por la gubernatura de Aguascalientes en 2027, con el objetivo de ofrecer estimaciones preliminares de las tendencias de votación durante la noche del domingo 6 de junio, fecha de la jornada electoral.

La determinación quedó establecida en el acuerdo INE/CG621/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual el Consejo General aprobó la integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 2026-2027.

Este organismo coordinará los ejercicios estadísticos correspondientes a las elecciones federales de diputaciones y los comicios locales de 18 entidades federativas, entre ellas Aguascalientes.

La decisión deriva de un acuerdo previo, aprobado el 29 de septiembre de 2026, mediante el cual el INE ejerció su facultad de asunción parcial para encargarse de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura.

El Comité Técnico Asesor estará integrado por 11 especialistas en matemáticas y estadística, responsables de definir los diseños muestrales, criterios científicos y modelos estadísticos que permitirán estimar las tendencias electorales.

Los trabajos se realizarán en coordinación con los organismos públicos locales electorales, con el propósito de proporcionar información preliminar durante la misma noche de la votación.