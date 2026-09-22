Con herramientas táctiles para personas con debilidad visual, elementos de inclusión social y tecnología digital, el Instituto Nacional Electoral (INE) estrenó un nuevo modelo de credencial para votar, al tiempo que logró estabilizar al cien por ciento su producción tras enfrentar un rezago inicial de 13 mil plásticos en la entidad.

Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Aguascalientes, precisó que el costo tangible de cada plástico ronda los 11.92 pesos, aunque aclaró que dicho monto no contempla la infraestructura operativa global, como el mantenimiento de los 12 módulos de atención ciudadana en el estado, personal y combustible.

Informó que el rediseño más visible de la mica es una greca en relieve, la cual fue seleccionada mediante un proceso de consulta a personas con discapacidad visual para facilitarles la identificación al tacto. Asimismo, la nueva mica integra casilleros de consulta para quienes deseen registrar su autoidentificación como personas indígenas, afromexicanas o precisar su identidad de género.

En el apartado gráfico, se añadieron los logotipos de las 32 entidades federativas en la parte frontal y códigos QR en el reverso, los cuales dirigen a portales informativos y de servicios del instituto, manteniendo datos tradicionales como la CURP, año de registro, fecha de nacimiento, sección electoral y firma.

Respecto a los problemas de entrega, la funcionaria detalló que el retraso en la entidad afectó a cerca de 13 mil ciudadanos, pero la situación está bajo control.