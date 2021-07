“La democracia no es algo que se aprenda en solitario ni se come en frío, se padece en su calidad, se aprende a través de sus métodos, son las reglas del juego del procedimiento electoral, el mísero detalle que constituye la educación de la razón, o sea el diálogo, un conversatorio que comunique y unifique para que los políticos no sean jamás los políticos sino parte de la comunidad”.

Así se expresó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera, en la sesión ordinaria que ayer celebró el Consejo General, con la que fue clausurado de manera oficial, el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Al clausurar los trabajos relevantes del proceso electoral, el funcionario electoral destacó que el ejercicio ciudadano que terminó, se desarrolló sin contratiempos en todas sus etapas hasta la emisión de los resultados correspondientes a la elección federal.

En su mensaje a los miembros del Consejo General del INE, delegación Aguascalientes, puntualizó que la experiencia democrática, es el valor de hacerse responsable del otro, encontrar en la otredad, la fuerza social de la transformación de las primeras personas “en un nosotros responsable”.

Asimismo, puntualizó que el INE concluye con las acciones que se llevaron a cabo en estricto apego a las normas, y que permitieron tener una jornada electoral ejemplar y altamente satisfactoria.

En adelante, dijo, el Instituto retomará sus actividades como Junta Local para continuar con la organización de la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, para lo que también se han anticipado actividades que se reforzarán en estos días previos a esa fecha.

Cabe mencionar que durante la sesión se informó que, derivado de las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, el Consejo General aún no ha aprobado las diputaciones por representación proporcional, y que en los términos de la Ley electoral esto deberá suceder a más tardar el 23 de agosto del año en curso.

Además, se adelantó que será en el mes de octubre de este año, cuando este órgano colegiado se instalará nuevamente, para dar seguimiento y acompañar al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en el Proceso Electoral Local 2021-2022, para la elección de la gubernatura del estado.