INE baja la presión al IEE… a medias

El consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura, descartó que existan elementos o causas graves para remover a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez González, tras la solicitud presentada previamente por cinco integrantes de dicho órgano local.

Durante su gira por la entidad, el representante del INE sostuvo un encuentro con la totalidad del Consejo General del IEE, con el propósito de encauzar las inconformidades por la vía normativa. Sin embargo, la controversia no quedó resuelta y requerirá una nueva visita a la entidad la próxima semana para desahogar los temas pendientes.

Tras la sesión a puerta cerrada, el funcionario federal calificó al IEE como un «consejo fuerte y sólido», en contraste con entidades como Michoacán, donde sí se ha procedido a la sustitución de la totalidad de los consejeros.

En entrevista con El Heraldo, Montaño Ventura enfatizó que su presencia responde a una estrategia de acompañamiento institucional y clarificación de procedimientos para la construcción de consensos. El objetivo central de las mesas de trabajo es alinear los acuerdos operativos de cara a los próximos comicios, en los que se renovarán la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías.

Como parte de su agenda de trabajo, el consejero electoral sostuvo una reunión de carácter institucional con la titular del Poder Ejecutivo estatal, a fin de presentar las proyecciones presupuestales que requerirá el IEE para la operación de la contienda. Recordó que los recursos financieros de los organismos públicos locales electorales provienen directamente del erario estatal y no de la Federación.

Finalmente, el funcionario electoral confirmó que regresará la próxima semana para dar seguimiento a los puntos planteados por los integrantes del pleno. Aseguró que la delegación local del INE y el IEE operarán de manera coordinada para garantizar la logística del proceso electoral.