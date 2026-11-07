El Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA), integrado por 29 importantes empresas nacionales y transnacionales, entre ellas Nissan, Flex y La Huerta, manifestó su rechazo a la propuesta de incrementar el Impuesto sobre Nóminas (ISN) del 2.5 al 3% para 2027, al considerar que afectaría la inversión, el empleo y la competitividad estatal.
En un posicionamiento, el organismo advirtió que la modificación representaría un aumento del 20% respecto a la tasa vigente, generando una carga fiscal adicional para las compañías en medio del bajo crecimiento económico, las tensiones comerciales, la incertidumbre internacional y el encarecimiento de los costos laborales.
Señaló que el ajuste podría limitar la contratación de personal, la ampliación de instalaciones y la reinversión de capital, además de reducir el atractivo de Aguascalientes frente a otras entidades que buscan captar inversiones nacionales y extranjeras.
El GIA alertó que las micro y pequeñas empresas enfrentarían mayores dificultades para absorber nuevas obligaciones fiscales, debido a sus limitaciones financieras.
Ante este panorama, propuso ampliar la base de contribuyentes mediante la simplificación administrativa, la formalización laboral y el fortalecimiento de la actividad productiva, en lugar de aumentar las cargas tributarias existentes.
Asimismo, solicitó transparentar los argumentos económicos y presupuestarios que sustentan la propuesta, precisar cuánto se pretende recaudar adicionalmente y explicar el destino de esos recursos, así como los mecanismos para supervisar su aplicación.
Finalmente, pidió conservar la tasa del 2.5% y establecer una mesa técnica con autoridades hacendarias, legisladores y representantes empresariales para evaluar las consecuencias del incremento y buscar alternativas de recaudación que permitan sostener las finanzas públicas sin perjudicar la generación de empleos formales ni la competitividad de Aguascalientes.
El Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA), integrado por 29 importantes empresas nacionales y transnacionales, entre ellas Nissan, Flex y La Huerta, manifestó su rechazo a la propuesta de incrementar el Impuesto sobre Nóminas (ISN) del 2.5 al 3% para 2027, al considerar que afectaría la inversión, el empleo y la competitividad estatal.