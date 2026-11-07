El Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA), integrado por 29 importantes empresas nacionales y transnacionales, entre ellas Nissan, Flex y La Huerta, manifestó su rechazo a la propuesta de incrementar el Impuesto sobre Nóminas (ISN) del 2.5 al 3% para 2027, al considerar que afectaría la inversión, el empleo y la competitividad estatal.

En un posicionamiento, el organismo advirtió que la modificación representaría un aumento del 20% respecto a la tasa vigente, generando una carga fiscal adicional para las compañías en medio del bajo crecimiento económico, las tensiones comerciales, la incertidumbre internacional y el encarecimiento de los costos laborales.

Señaló que el ajuste podría limitar la contratación de personal, la ampliación de instalaciones y la reinversión de capital, además de reducir el atractivo de Aguascalientes frente a otras entidades que buscan captar inversiones nacionales y extranjeras.

El GIA alertó que las micro y pequeñas empresas enfrentarían mayores dificultades para absorber nuevas obligaciones fiscales, debido a sus limitaciones financieras.

Ante este panorama, propuso ampliar la base de contribuyentes mediante la simplificación administrativa, la formalización laboral y el fortalecimiento de la actividad productiva, en lugar de aumentar las cargas tributarias existentes.

Asimismo, solicitó transparentar los argumentos económicos y presupuestarios que sustentan la propuesta, precisar cuánto se pretende recaudar adicionalmente y explicar el destino de esos recursos, así como los mecanismos para supervisar su aplicación.

Finalmente, pidió conservar la tasa del 2.5% y establecer una mesa técnica con autoridades hacendarias, legisladores y representantes empresariales para evaluar las consecuencias del incremento y buscar alternativas de recaudación que permitan sostener las finanzas públicas sin perjudicar la generación de empleos formales ni la competitividad de Aguascalientes.