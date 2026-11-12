Empresas del sector textil y de la confección en Aguascalientes identificaron necesidades de maquinaria, tecnología y capacitación de personal para modernizar sus procesos productivos y ampliar su participación en el mercado. Estos temas fueron abordados durante reuniones entre representantes de las compañías CLINIMEX y Maquilas Reytex y autoridades estatales.

Entre los asuntos planteados se encuentran las tendencias de consumo, la competencia de productos importados, el desarrollo de nuevos diseños y la incorporación de tecnología para responder a las exigencias del mercado nacional.

CLINIMEX, empresa fundada en 1989 y dedicada a la manufactura y confección de prendas de vestir, principalmente ropa infantil y otros productos textiles, fue una de las compañías participantes. Durante un recorrido por sus instalaciones se revisaron las distintas etapas de producción, desde el corte de materiales hasta la confección de prendas.

En el encuentro participaron Javier Buenrostro Barba, director de la empresa; María Guadalupe Buenrostro Barba, integrante del Consejo Administrativo, y Javier Buenrostro Gándara, presidente del Consejo de CLINIMEX.

Los representantes de la compañía abordaron las necesidades de modernización de maquinaria, capacitación de trabajadores y desarrollo de productos, así como las posibilidades de adaptación a las preferencias de los consumidores.

Por otra parte, Maquilas Reytex, empresa con 30 años de trayectoria especializada en la confección de pantalones de mezclilla, expuso aspectos relacionados con la competencia de mercancías importadas y las condiciones que enfrenta la industria nacional de la confección.

La compañía también desarrolla actividades de maquila, compraventa y distribución de ropa y accesorios textiles. En la reunión participaron Juanita Ruedas, propietaria; José Antonio Ruedas, director operativo; Luis Enrique Alvarado Flores, contador, y Cristina Hernández, representante del área de uniformes.

Entre los temas analizados estuvieron las tendencias de moda, las preferencias de los consumidores y las alternativas para incorporar nuevos diseños y modernizar los procesos de fabricación.

Las reuniones se realizaron durante una visita de la gobernadora Tere Jiménez a ambas empresas, acompañada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) y representantes del sector empresarial.

Durante los encuentros se planteó la posibilidad de vincular a las compañías con programas de capacitación, tecnología, financiamiento e innovación. Sin embargo, la información difundida no precisa acuerdos de inversión, montos de apoyo ni plazos para la implementación de proyectos.

También participaron Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt; Florentino Trueba Ríos, presidente del Consejo Empresarial Textil y de la Confección (CETEC); Rabindranath García, director de Proyectos Sectoriales de la Sedecyt, y Francisco Javier Cáseres, director general de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.