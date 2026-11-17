La contracción de la actividad industrial en Aguascalientes podría provocar una reducción de entre 20 y 40% en las utilidades de las empresas vinculadas con el sector automotriz, si sus ventas disminuyen 10%, de acuerdo con un análisis presentado durante la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), encabezada por Nora Eva Cardona Ruiz.

La actividad industrial estatal cayó 9% anual en julio de 2026, mientras que la contracción alcanzó 9.8% en cifras desestacionalizadas. Entre enero y julio, el sector acumuló una disminución de 5.4%.

El retroceso afectó a las manufacturas, con una caída de 9.9%; la minería, con 18.3%; la construcción, con 2.1%, y la generación de electricidad, así como el suministro de agua y gas, con 0.5%.

El análisis expuesto por la presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Corchado Reyes, advierte que, de prolongarse esta tendencia, los proveedores de Nissan y otras armadoras podrían enfrentar una disminución de pedidos, reducción de turnos laborales, menor utilización de su capacidad instalada y presiones para reducir precios.

Los indicadores económicos presentados por Alberto Aldape Barrios, elaborados por CIDEAGS, muestran que Aguascalientes registró 367 mil 29 empleos formales en octubre de 2026, lo que representa una disminución de 2 mil 439 puestos de trabajo respecto al mismo mes de 2025, aunque con un incremento mensual de mil 453 plazas.

Los registros patronales también retrocedieron, al pasar de 16 mil 157 a 15 mil 912 en un año, lo que equivale a una reducción de 245.

El análisis también identificó una desaceleración comercial. Las ventas minoristas de la zona metropolitana crecieron 1.9%, frente al 3.1% del trimestre anterior, mientras que el plazo promedio de cobro del comercio mayorista aumentó de 34 a 41 días.

En materia financiera, se presentaron pronósticos de crecimiento económico nacional de 1.61% para 2026 y 1.86% para 2027, con una inflación estimada de 3.83% para ambos años. Por su parte, la inflación anual de Aguascalientes se ubicó en 3.17% durante octubre.

Ante este panorama, el Colegio de Economistas recomendó preservar liquidez suficiente para cubrir entre tres y seis meses de gastos fijos, renegociar créditos, acelerar la cobranza, diversificar la cartera de clientes y atraer inversiones en sectores distintos al automotriz, ante el riesgo de que la contracción industrial se extienda al empleo, el comercio y los servicios.