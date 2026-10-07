La Industria Nacional de Autopartes (INA) iniciará en Aguascalientes un diagnóstico estratégico para identificar qué componentes e insumos importados pueden sustituirse gradualmente por producción nacional, con el propósito de fortalecer a los proveedores y las cadenas de suministro ante la revisión del T-MEC.

El ejercicio tendrá como plataforma a una entidad que se encuentra entre los 10 principales productores de autopartes del país. Aguascalientes ocupa el noveno lugar nacional y, durante 2025, registró un crecimiento de 13.7%, con un valor de producción superior a 5 mil 800 millones de dólares.

Gabriel Padilla Maya, director general de la INA, explicó que el diagnóstico permitirá detectar los componentes tradicionales que podrían comenzar a sustituirse de manera inmediata, así como aquellos para los cuales será necesario desarrollar nuevas capacidades productivas, tecnología y proveedores.

México importa más de 60 mil millones de dólares en autopartes provenientes de distintas regiones del mundo. Por ello, el análisis no estará enfocado únicamente en sustituir productos procedentes de Asia, sino también en revisar las compras realizadas a diferentes países para determinar cuáles pueden incorporarse de manera competitiva a la producción nacional.

La INA busca que Aguascalientes funcione como plataforma para este diagnóstico de alcance nacional y para generar nuevas oportunidades de proveeduría y exportación hacia Norteamérica.

El estudio se realizará mientras la industria se prepara para la revisión del T-MEC y enfrenta la reconfiguración de las cadenas internacionales de manufactura y la política arancelaria de Estados Unidos.