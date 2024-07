El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esau Garza de Vega, destacó la resiliencia del sector textil en Aguascalientes, a pesar de enfrentar una competencia intensa y la necesidad de ajustar sus procesos. Por ello, se alinea con otros sectores emergentes en el estado y se promueve su incorporación a las cadenas de valor.

El funcionario reconoció que, aunque no se han registrado nuevas inversiones visibles recientemente, el sector textil sigue vinculado a la industria automotriz, que continúa expandiéndose.

Subrayó que el sector automotriz sigue siendo uno de los más consolidados en Aguascalientes, con una creciente proveeduría que no sólo abastece a la industria local, sino también a otras armadoras en México y el extranjero. Otros sectores que han mostrado beneficios incluyen la logística y la agroindustria, con inversiones que fortalecen la economía estatal.

Sobre el futuro económico, mencionó que el área de manufacturas avanzadas, incluyendo la industria aeroespacial y agroindustrial, se vislumbran como las más prometedoras. La implementación de tecnologías como el riego por goteo en el sector agroindustrial busca optimizar los recursos naturales, especialmente el agua, para mejorar la eficiencia productiva.

El titular de la Sedecyt destacó que también se busca que las empresas automotrices puedan suministrar a la industria aeroespacial, diversificando las posibilidades de suministro en el estado.

Finalmente, dijo que el crecimiento industrial no se limita a la capital, ya que municipios como San Francisco de los Romo muestran un gran interés y crecimiento en la generación de empleos industriales. Sin embargo, la logística sigue siendo un reto para algunos municipios como Cosío, donde la falta de infraestructura y conocimiento del desarrollo existente han sido barreras para la inversión.