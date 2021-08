El próximo mes de septiembre la Universidad Tecnológica de Aguascalientes pondrá en marcha su nuevo Centro de Diseño, Desarrollo de Equipamiento e Industria 4.0 “CICMA” en el marco del 30 aniversario de la institución, a través del cual busca dar un salto de la manufactura al desarrollo de las industrias, así lo dio a conocer el rector Guillermo Hernández Duque Delgadillo.

Detalló que la institución busca ser parte del proceso de diseño y desarrollo de equipamiento en sectores estratégicos para la región, como lo es el automotriz y en ámbitos que impulsen otras industrias menos comunes en el estado, como lo es la del equipo médico. Asimismo, mencionó que como parte del compromiso de la universidad de formar profesionistas con un perfil global alineado a las necesidades del sector productivo, actualmente se encuentran desarrollando dos diferentes planes de estudio de posgrado en estas áreas.

Señaló que, en este proyecto de colaboración entre la academia y el sector productivo, se involucrarán investigadores, empresarios, profesores y alumnos, lo que brindará experiencia al diseño y desarrollo de equipamiento sustancial necesario en la industria local que impulse el capital profesional de la región.

Resaltó que ante el reto de la pandemia, la UTA ha sabido responder satisfactoriamente, por lo que los cerca de 4 mil alumnos estuvieron estudiando en línea y otros tantos, bajo el modelo híbrido, acudiendo a sus prácticas de laboratorio en grupos de 10 estudiantes en ambientes muy cuidados y sanitizados, por lo que no bajó el nivel académico, sino que se mantuvo. “Esto implicó más inversión profesional de profesores, tutores, psicólogos y más trabajo de los jóvenes y los padres de familia. Esto no se cayó, pero sí hubo mucha presión que hemos tratado de ayudar con cuestión psicológica, cultura y deportes también, aunque sea en línea”.

Adicionalmente, dijo que han atendido a cerca de 400 empresas sobre todo micro, pequeñas, medianas y hasta grandes en el marco del programa SOS Rescate Empresarial en temas de migración, ventas electrónicas y su reconversión, con el fin de que no mueran, sino que se mantengan y den el salto en competitividad.

Finalmente, estableció que para el próximo ciclo escolar aún están en el periodo de admisiones los días 14 y 21 de agosto para los programas normales de Técnico Superior Universitario, licenciatura e ingeniería y también para los programas vespertinos dirigidos a la gente que trabaja.