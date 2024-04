La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Genny López Valenzuela, alzó la voz contra lo que considera criterios arbitrarios empleados por el Instituto Estatal Electoral en el proceso de candidaturas, incluida la suya, evidenciando una lucha no sólo por el reconocimiento de las discapacidades visuales sino también por la equidad en la representación política.

López Valenzuela, quien depende de lentes debido a condiciones como astigmatismo y miopía, refutó la negación de su discapacidad visual a pesar de la verificación de un especialista. Esta situación subraya la complejidad y la necesidad de una consideración más inclusiva y adecuada de las discapacidades en el ámbito político.

Argumentó que las operaciones necesarias para tratar su condición no invalidan su experiencia de discapacidad, criticando los fundamentos sobre los cuales se juzgan estas condiciones. López Valenzuela señaló que todas estas arbitrariedades están siendo impugnadas mediante recursos legales presentados en tiempo y forma.

La diputada mencionó una tendencia de obstaculizar al PVEM, partido que, afirmó, ha ganado considerable apoyo en los municipios, insinuando que los criterios de selección pueden estar influenciados por intereses políticos más que por principios de justicia o equidad.

Este caso destaca no sólo las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades en la política, sino también las tensiones entre los partidos y las autoridades electorales en torno a la inclusión y representación de grupos minoritarios, incluyendo a la comunidad indígena y LGBTQ+.