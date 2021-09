Rebeca Aguilera

El aforo era solo de ocho mil personas, mismas que aún con el pronóstico de lluvia e incluso fuerte granizada no se dejaron amedrentar pues el deseo de ver a Edith Márquez, Bobby Pulido y la Sonora Dinamita fue mayor.

El resultado, satisfacción total; comenzando con la participación de La Sonora que si bien el evento estaba programado a las 19:00 horas, salieron justo a las 19:15 al ritmo de sus éxitos memorables “mi cucu”, “se me perdió la cadenita”, “que nadie sepa mi sufrir”, “el viejo del sombrerón” y el infaltable de todas las celebraciones mexicanas “que bello” y en esta que conmemoramos el grito de Dolores, iniciado por el presidente Guadalupe Victoria en 1827, no pudo ser la excepción.

El ingreso es un dato importante dado que Aguascalientes si tuvo la ceremonia del Grito de Independencia. El ambiente fue pacífico, con tres accesos, Madero, Plaza de la Patria en la calle Moctezuma y por el Teatro Morelos.

Para el ingreso, se recibió a cada mexicano con gel antibacterial, toma de temperatura y un boleto con el color de la zona en la cual podrán acceder. Controlando así absolutamente el cupo y la distancia por parte de la organización.

Bobby Pulido antecedió el protocolo del grito, pues estaba programado a las 20:30 luego de dar una rueda de prensa dónde se dió oportunidad de comentar con su público a través de los medios donde dijo que andaba corriendo, mostrando un temple poco enjundioso y diciendo que la pandemia no ha tratado a nadie bien, dice que no tiene mucho trabajo como antes, pero si tiene y eso es una bendición, sin embargo en este tiempo tuvo la dicha de ser papá de su cuarto hijo y gracias a la pandemia pudo estar con el bebé y disfrutarlo, pues a los otros tres no los gozo debido a su exceso de trabajo. Ahora asegura no busca cantidad si no calidad, está semana va a montar otra canción..

Luego dió un show que dejó claros sus 26 años de carrera y su experiencia con el público que vitoreo su máximo éxito “desvelado”.

A las 10:00 p. m. el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, realizó el acto protocolario del Grito, para darle paso a la artista estelar de la noche.

Bastian salió antes, a interpretar unos temas entre ellos “tu amor me hace bien” de Marc Anthony prendiendo el ambiente para luego presentar él mismo a su mamá con la frase “la mejor voz de México”.

Minutos antes ya lo preveíamos en los medios…

Edith Márquez compartió con la prensa, salió a la conferencia con él, luego de que le preguntaran sobre el himno nacional y aclarara que perfectamente se lo sabe porque es el deber de todo mexicano, tengamos o no estudio, recalcando que ella solo estudio primaria y secundaria pero se sabe el himno correctamente, presento a Bastian e incluso sugirió lo sigan en redes sociales encontrando lo como @capitanbastian para cederle la palabra. Dijo que no le dan nervios dedicarse a lo mismo que su mamá, está acostumbrado desde muy niño a los escenarios y ahora le complace cantar junto a su madre.

Edith se mostró inmensamente emocionada de compartir con su hijo, hizo mofa de su situación actual dónde en la calle todos le gritan “suegra” y ella entre que hace como que no escucho y se emociona de saber a su hijo tan guapo, se dispone siempre a disfrutar de la imponente voz que heredó a su hijo.

Por la tarde, algunos afortunados que pasaban casualmente por la plaza de la Patria pudieron disfrutarla en el soundcheck que ella misma realizó, enfundada en una blusa blanca, pantalón de negro y botas de piso blancas, una coleta en el cabello y una frescura peculiar.

Deslumbró el escenario con “mi error, mi fantasía” como primer tema, también interpretó “pelea de gallos” tema que estremeció a propios y extraños. Una presentación que alegro corazones y permitió a los asistentes vibrar nuevamente como solo la música y artistas de su talla lo pueden hacer. El ambiente tranquilo, con respeto al cupo.