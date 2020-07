Al posponerse la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar para el ciclo 2020-2021 y la jornada de limpieza de las escuelas que estaban programadas para el siguiente lunes, el secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo, aseveró que hasta el momento se tiene detectada la falta de personal administrativo, intendentes, veladores, equipo de cómputo e insumos para emprender el nuevo año lectivo.

Indicó que el secretario de Educación dará a conocer el próximo lunes la ruta a seguir para el siguiente ciclo escolar y que definitivamente quede claro el Calendario Escolar 2020-2021 y que Aguascalientes pueda publicar el propio, todo indica que será virtual y que no habrá el curso remedial, pero todavía faltan muchas cosas por organizar y habrá que esperar todavía para acceder a las fechas definitivas.

Aguascalientes no ha trabajado su propio Calendario Escolar 2020-2021 a causa de la incertidumbre generada por la situación sanitaria del país, y una vez que se acceda a la información concreta se procederá a trabajar de inmediato con el Instituto de Educación y la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

No obstante, aclaró que los maestros han continuado capacitándose e incluso en el receso escolar tres mil profesores participaron en estos esquemas de modo digital e incluso esta semana toman un curso denominado Horizontes Educativos para acceder a la información para estar listos cuando arranque el ciclo escolar.

“Se requiere que se dote de equipo de cómputo y de internet, así como de las herramientas necesarias para que puedan ejercer los profesores su labor educativa con los niños y los jóvenes”, apuntó.

Ramón García Alvizo indicó que la Sección Uno del SNTE ya terminó su encuesta de necesidades en el servicio educativo, cuya información está en etapa de revisión y se enviará al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato para proceder a acciones y peticiones correspondientes.

“En el estado de Aguascalientes se ha encontrado que hace falta personal administrativo para realizar las actividades de documentación, se requieren intendentes, veladores a fin de contener los robos en las escuelas, que se dote de equipo de cómputo e insumos para tomar las medidas pertinentes de la pandemia”, concluyó.

¡Participa con tu opinión!