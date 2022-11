Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores.

La indagatoria surgió tras la investigación internacional de los «Pandora Papers» que exhibió a personajes y políticos que usaron empresas off shore y fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar cuentas millonarias.

La UIF dijo que en el sexenio de Enrique Peña, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que encabezó Gerardo Ruiz Esparza, otorgó contratos millonarios a una empresa de los familiares de Murillo.

El hijo del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Dosal, fue secretario particular de Murillo en la PGR.

REFORMA reveló desde el 2016 que la empresa «Kouro Desarrollos» de los familiares de Murillo recibió contratos por casi 2 mil millones de pesos.

Los socios fundadores «Kouro» son Jesús Murillo Ortega, Gerardo Saade Kuri y Carlos Castañeda Murillo, hijo, yerno y sobrino del ex Procurador.

También se denunció que los diputados entregaban recursos a los Municipios, de la famosa «partida de los moches», pero estaban condicionados a que debían contratar a «Kuoro» para realizar las obras.