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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga una cadena de irregularidades en el gasto del municipio de Acapulco, en la gestión de la morenista Abelina López, quien pidió licencia para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura.

El monto de los presuntos desvíos de recursos públicos asciende a 282 millones 168 mil pesos.

Los señalamientos corresponden a 2021, 2022 y 2024, y no hay un solo año libre de observaciones millonarias.

LA ASF documentó gastos no comprobados o realizados en exceso; obras inconclusas o sin operar y, sobre todo, desvío de recursos.

El mayor monto corresponde a 2024, coincidentemente año de elecciones federales, donde las observaciones formuladas por la ASF ascienden a 206 millones 217 mil 857 pesos, una cantidad equivalente a aproximadamente 73 por ciento del monto total señalado en el documento.

De esos recursos, alrededor de 186.2 millones de pesos corresponden a gastos no comprobados. A esa cantidad se suman poco más de 20 millones de pesos en pagos improcedentes o en exceso detectados durante la fiscalización de ese mismo año.

En 2024, prácticamente tres de cada cuatro pesos de gasto público es irregular.

Desde 2021, año en que inició la Administración de la morenista Abelina López, existen observaciones por más de 72 millones de pesos relacionadas con diferentes irregularidades en el ejercicio de recursos federales.

De ese global, 18 millones 496 mil pesos aparecen expresamente como «No Solventados», que significan recursos federales aplicados en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. Además hay indagatorias sobre montos no comprobados casi por 30 millones de pesos en 2021.

Conforme los reportes de la ASF, en 2021 aparecen dos montos, uno por 3 millones 641 mil pesos y otro por 6 millones 265 mil pesos, relacionados con obras no realizadas.

Además, existe otra observación por 13 millones 478 mil pesos relacionada con incumplimientos a la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados.

En 2022, la ASF identificó 3 millones 890 mil pesos correspondientes a recursos federales aplicados en programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.

Apenas en julio pasado, en una sentencia que retomó precedentes de la anterior integración de la Corte, el máximo tribunal anuló la auditoría en la que se declaró responsable a la Alcaldesa de Acapulco por la no comprobación del uso de 898 millones de pesos de recursos federales. Los Ministros resolvieron que la Auditoría Superior del Estado actuó ilegalmente, al fiscalizar el uso de recursos federales por su cuenta y sin acuerdo previo con la ASF.