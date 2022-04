Uriel Vélez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-La Fiscalía de Nuevo León investiga al personal del Motel Nueva Castilla, en Escobedo, por falsear información al asegurar que las cámaras de seguridad no grabaron el momento en el que Debanhi Escobar ingresó al inmueble la madrugada del 9 de abril.

Tras sostener una reunión con los papás de la joven, el Vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, afirmó que ya se abrió una investigación para indagar un posible delito por no otorgar información cuando la autoridad lo requirió.

«Se hizo el requerimiento durante el proceso de búsqueda al personal dependiente del motel», explicó Orozco, «este personal refirió que el equipo no videogrababa y que únicamente monitoreaba».

«Se procedió a asegurar el DVR de dicho establecimiento».

«Al verificarse que las cámaras, contrario a lo afirmado, efectivamente videogrababan, el Ministerio Público decidió dar vista a otro homólogo para que este ordenara el inicio de una investigación por falsear información en entrevistas rendidas ante una autoridad y por obstruir una investigación», agregó.

El Motel Nueva Castilla, localizado a unos metros de la fiesta a donde Debanhi acudió con sus amigas, se encuentra asegurado por las autoridades.

La investigación sobre la muerte de Debanhi obtuvo el fin de semana tres videos en los que se observa a la joven de 18 años entrar y caminar sola por varios puntos del motel.

Según explicó Orozco el lunes, las imágenes captan a Debanhi hasta la zona de cisternas del motel, donde su cuerpo fue hallado el pasado jueves, pero aún no tienen elementos para saber qué pasó en esa área.

