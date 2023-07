Abel Barajas y Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- La Fiscalía General de la República ya interrogó a la Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, y citó a tres de sus colaboradores, como parte de una investigación iniciada para establecer si tienen vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con autoridades federales, Hernández compareció el pasado 14 de julio en calidad de testigo ante la Delegación de la FGR en Guerrero, como parte de la carpeta de investigación FED/GRO/CHILP/0000617/2023.

La Presidenta Municipal morenista fue interrogada con relación al video que circuló a principios de mes, en el que aparece en una reunión con uno de los líderes de la organización criminal de «Los Ardillos», a quien las autoridades locales identificaron como Celso Ortega Jiménez.

Ayer a las 10:00 horas también asistió a la sede ministerial Andrei Yasef Marmolejo Valle, primer síndico procurador del municipio, quien fue interrogado durante varias horas.

A la misma hora estaban citados Guadalupe Jiménez Saucedo, así como unos sujetos identificados sólo como Edmar de Jesús y Manolo, colaboradores de la Alcaldesa, sin embargo, ninguno de ellos acudió ante el Ministerio Público Federal.

De acuerdo con fuentes federales, entre los que desatendieron los citatorios se encuentra al menos uno de los hombres que acompañó a Hernández a la reunión que sostuvo con el líder de «Los Ardillos».

Las autoridades consultadas confirmaron que esta carpeta de investigación fue iniciada luego de que el 24 de junio pasado un grupo criminal dejó 7 cuerpos decapitados y desmembrados en la Plaza San Mateo de Chilpancingo, con un mensaje en cartulina dirigido a la Alcaldesa y al síndico.

«Saludos Presidenta: Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo y Síndico Andrey Marmolejo sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales hijo de tu puta madre para llevarles las cuotas a los Tlacos», fueron los mensajes plasmados en las dos cartulinas.

Once días después, la Policía Estatal capturó en la capital del estado a Jesús Echeverría Peñafiel, presunto jefe del brazo armado de «Los Ardillos», y a su lugarteniente Bernardo Chávez Cruz, con droga, cartuchos y cargadores.

El mismo día fue filtrado en redes parte del video en el que la Edil fue grabada en un desayuno con el capo.

Según informes gubernamentales, el video corresponde a una reunión realizada el año pasado y concertada por iniciativa de un sacerdote, quien manifestó que su interés era «pacificar» esa zona de Guerrero.

El lugar en el que Hernández fue filmada es el mismo en el que también fue videograbado Jorge Zuriel de los Santos Barrila, el Fiscal de Guerrero que renunció al cargo cuando el 28 de octubre de 2021 se filtraron las imágenes de su encuentro con el líder de «Los Ardillos».

Ayer, la Alcaldesa señaló que ya la citó la FGR pero, aseguró, sólo se trató de una entrevista.

«No nos están abriendo ningún proceso», dijo en Chilpancingo.

La funcionaria negó que pretenda ampararse aún.

«No, todavía no. Ya en la Fiscalía General de la República nos comentaron que ni siquiera está abierta una investigación», indicó.