Gabriela Alegría Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Familiares de tres bebés que fallecieron en el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del IMSS, en Jalisco, acudieron ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar avances en la denuncia colectiva que presentaron por el caso.

Las muertes, ocurridas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, están relacionadas con infecciones de la bacteria «Klebsiella pneumoniae» y de «Candida albicans».

Uno de los recién nacidos fue internado por un problema intestinal y posteriormente dio positivo a la bacteria. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, al menos otros dos pequeños fallecieron en el CMNO.

La FGR confirmó a MURAL que los denunciantes se presentaron en sus instalaciones para conocer el estatus de la denuncia, realizada hace un mes.

La Secretaría de Salud y el IMSS indicaron que los brotes identificados en la unidad fueron notificados en su momento a las autoridades sanitarias estatales y federales; además, se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones.

Actualmente, señalaron las instituciones en un comunicado conjunto, un equipo nacional de especialistas revisa la unidad con la participación de expertos externos.

La solicitud de los familiares se da después de que cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, en Durango.

El IMSS informó que detectó una bacteria sensible a los antibióticos habituales, aunque aclaró que el patógeno no explicaba por sí solo los fallecimientos.

En Durango, la UCIN fue cerrada a nuevos ingresos como medida de contención.

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