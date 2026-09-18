Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscalía General de la República (FGR) investiga delitos fiscales y en materia de hidrocarburos en el caso del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

En un comunicado, la dependencia federal precisó que el volumen del aseguramiento lo conforman 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel.

«Las indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a cumplimentar diversas órdenes de cateo que derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su origen», dijo en un comunicado.

«La FGR continúa las investigaciones tendientes a acreditar la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como los diversos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en caso de que no se acredite la propiedad y trazabilidad de la totalidad del hidrocarburo localizado».

La dependencia federal informó que la indagatoria que llevó a la incautación de petrolíferos inició el 3 de julio pasado, con la detención de una persona que descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz, en la misma entidad.

La captura derivó en la solicitud y obtención de órdenes de cateo de tres inmuebles localizados en igual número de municipios, los cuales también fueron asegurados junto con vehículos, documentos contables y facturas.

«La persona mencionada no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo, y derivado de dicha detención y de las diligencias practicadas, recientemente se autorizaron y ejecutaron diversas técnicas de investigación, la primera en una gasolinera ubicada en el municipio de San Luis de la Paz; otra en un inmueble de despacho de Gas L.P., del mismo propietario, pero en el municipio de Dolores Hidalgo, y por último, en un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato», indicó.

En esta última alcaldía es donde se aseguraron los 59 millones de litros de hidrocarburos, además de una caja con documentación contable, 7 unidades de transporte y 10 contenedores cilíndricos (diques de gran capacidad de almacenamiento).

En los operativos, participaron el Ejército, la Guardia Nacional y la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, quienes «intervinieron como testigos del acto y de asistencia, apoyando en el respectivo cateo».