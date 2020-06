Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) indaga a, por lo menos, 12 médicos y dos funcionarios públicos por alteración de certificados y actas de defunción relacionados con Covid-19.

Grupo REFORMA publicó el 21 de mayo que “coyotes” ofrecían paquetes de inhumación o cremación exprés desde 500 a 15 mil pesos, al exterior de sedes del Registro Civil.

Incluso los vendían con actas y certificados de defunción con la causa que eligiera el comprador, por ejemplo para negar o asentar un deceso por Covid-19, con lo que podrían tramitar apoyos gubernamentales.

Tras esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó un operativo en el que detuvo a siete falsificadores.

Ayer, fuentes cercanas a la investigación informaron que la Fiscalía identificó como sus posibles cómplices a cinco mujeres y siete hombres: Brenda, Judith, Verónica, Mayra y Eunice, así como Mario, Miguel, Gonzalo, Andrés, Irwing, Víctor y Juan.

De acuerdo con la indagatoria, todos fueron suspendidos, pero hasta ayer no se había confirmado si alguno fue detenido.

Los sospechosos son acusados por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos.

En la investigación se ha detectado que los médicos presuntamente firmaron y alteraron certificados foliados de la Agencia de Protección Sanitaria.

Alrededor de mil documentos con los folios fueron reportados como robados y, posteriormente, detectados tanto por personal de Salud como de la Consejería Jurídica.

Una fuente señaló que algunos de los doctores pertenecen tanto a la red de salud local, como a la federal.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que entre los médicos acusados, la mayoría, no laboraban en la Administración local.

“Son médicos privados que estaban vinculados con esta red que vendía certificados, cuando no deben hacerlo”, señaló la Mandataria.

Reconoció que, al menos, un funcionario estaría involucrado, por lo que pidió que la Contraloría realice una investigación al respecto.

De acuerdo con la suspensión de términos determinada por la pandemia de Covid-19, se integrarían expedientes relacionados con el caso en la Contraloría y en la Consejería.

Sin embargo, una investigación por parte de la Contraloría sería realizada y conformada hasta que se levante dicha suspensión de manera oficial.