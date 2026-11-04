Rafael Oliver López López

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Auditoría Superior de la Federación (ASF) indaga «irregularidades históricas» en el ejercicio del gasto público ligado a los OPLEs, al INE y al IFE desde el año 2000 al 2025.

En un comunicado, la ASF confirmó su ejercicio emergente de fiscalización a entes públicos electorales y dijo que sus trabajos estarán enfocados en tres líneas de investigación.

«Los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE.

«La ASF realiza estas acciones en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad». mencionó.

La primera línea de investigación se concentrará sobre la investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del Instituto Electoral Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

En segundo término, la ASF se enfocará en un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLEs, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de lo

recursos públicos por parte de los grupos empresariales y servidores públicos.

Y, finalmente, una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs.

Ayer, Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, aprobó pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) «un ejercicio emergente de fiscalización», para que lo más pronto posible evalúe la adquisición de servicios, y el árbitro electoral mantenga la credibilidad ante la ciudadanía.

Presidentes del IFE e INE desde 2000

-1996-2003: José Woldenberg

-2003-2007: Luis Carlos Ugalde

-2007-2008: Andrés Albo Márquez

-2008-2014: Leonardo Valdés Zurita

-2014-2023: Lorenzo Córdova Vianello