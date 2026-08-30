Claudia Salazar

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las fallas registradas en el examen de admisión de la UNAM a licenciatura serán investigadas por al Auditoría Superior de la Federación (ASF), que centrará su revisión en la plataforma que aplicó la prueba, las omisiones o presuntas responsabilidades administrativas que derivaron en su filtración, así como el impacto económico de las irregularidades.

La investigación se desarrolla dentro del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 055/2026, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF.

El organismo pidió a la Máxima Casa de Estudios entregar información para determinar qué ocurrió y quiénes intervinieron.

El requerimiento comprende 128 puntos de información y documentación y abarca prácticamente toda la cadena de decisiones relacionada con el examen: desde la contratación y operación de la plataforma tecnológica hasta los accesos al banco de reactivos, las medidas de seguridad, los resultados obtenidos y las decisiones adoptadas posteriormente por la Universidad.

Hasta el momento, sólo la ex secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila, ha dejado su cargo como consecuencia de las irregularidades en el examen, aplicado por primera vez a distancia.