Incursiona en el cine

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Dulce María debuta como productora ejecutiva cinematográfica con Roto, un thriller psicológico escrito y dirigido por su esposo, Paco Álvarez, cuyo estreno está previsto para finales de 2027.

Protagonizada por Adriana Llabrés y Daniel Haddad, la película narra la historia de Ana Vega, una mujer que, tras sufrir un accidente, es secuestrada y encerrada en un sótano, donde conoce a Otto, un hombre marcado por conflictos emocionales.

La exintegrante de RBD reconoció que el proyecto representa una experiencia distinta a sus preferencias habituales por las comedias y dramas románticos.

Álvarez explicó que la historia explora el miedo desde emociones como la culpa, la soledad y la angustia, mediante efectos prácticos y sin recurrir a herramientas digitales.

El rodaje coincidió con el embarazo de Dulce María, quien recientemente dio a luz a su segunda hija.

La pareja presentará un avance durante el Festival de Terror Mórbido 2026, en Ciudad de México.