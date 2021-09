Fernando Vanegas Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, habría incurrido en un delito federal considerado no grave durante su proceso de naturalización como mexicano, sin embargo, tendría que pagar una fuerte fianza y asistir a una audiencia pública para resolver el caso.

De acuerdo con informes del proceso, la falla del francés de nacimiento se debería a que contrató a un gestor para realizar trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para la entrega de la carta de no antecedentes penales.

Fuentes cercanas a la defensa del jugador señalaron que la investigación tiene que ver con la contratación del gestor y que según la ley es algo que el jugador debió hacer en persona.

Las fuentes aseguraron que la defensa ya está atendiendo la situación argumentando que se trata de un error humano y no de un acto doloso.

Abogados que conocen sobre trámites de naturalización explican que si sólo acusan al jugador de haber utilizado un gestor, el delito federal sería considerado no grave, pero si se trata de que el documento fue obtenido de manera irregular o fue falsificado, entonces sí se podría configurar un delito federal grave.

De acuerdo con fuentes enteradas del caso, es normal que cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores detecta alguna falla en un documento o en algún trámite en un proceso de naturalización dé parte a la Fiscalía General de la República.

Y es esta dependencia federal la que determinará la gravedad del caso del delantero de Tigres.